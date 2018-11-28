Мэр Екатеринбурга назвал судьбу площадок, зарезервированных для ЭКСПО

Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Предназначенные для проведения ЭКСПО площади Екатеринбурга зарезервируют до тех пор, пока выставка все же не пройдет в городе. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны сделать очень эффективный новый проект, которые будет предполагать, что переспектива проведения выставки в этом месте остановлена не будет. Часть площадей мы, скорее всего, зарезервируем как лесопарковую зону и вскроем, если выставка будет. В этой жизни никогда не говори никогда!» — говорит градоначальник.

Кроме того, предполагается проектирока инженерных сетей и дорог в районе предполагаемого проведения ЭКСПО. Появится и что-то из запланированных жилых домов, апартаментов, деловых помещений, пообещал мэр.

Наконец, Высокинский упомянул, что «ведёт диалог с федеральными коллегами» насчёт образовательных центров, которые хотели представить «наследием выставки». «Это будет обсуждаться», — уточнил градоначальник.

Напомним, Екатеринбург проиграл японской Осаке в борьбе за проведение выставки ЭКСПО-2025. Тем не менее, мэр города обещал, что даже несмотря на проигрыш в городе построят вторую ветку метро. Также Высокинский отмечал, что в районе предполагаемого ЭКСПО-парка будут построены жилые дома.

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