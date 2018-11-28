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Восточная горнорудная компания отгрузила 7 млн тонн угля с начала года

Экономика

Два разреза предприятия установят новые исторические рекорды

Восточная горнорудная компания отгрузила 7 млн тонн угля с начала года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отгруженный уголь

Южно-Сахалинск, 28 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Объем отгрузки угля Восточной горнорудной компанией — крупнейшей компанией Сахалина — составил семь миллионов тонн с начала года, об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Показатель свидетельствует о том, что предприятие выполнило годовой план на 90%. В оставшееся до конца года время планируется добыть ещё миллион тонн угля. Всего по итогам года компания намерена отгрузить восемь миллионов тонн.

На предприятии сообщили, что таким образом «Солнцевским угольным разрезом» и «Угольным морским портом Шахтерск» будут установлены новые исторические рекорды по добыче и отгрузке угля в Сахалинской области.

Добавим, за последние шесть лет «Восточная горнорудная компания» увеличила добычу и отгрузку угля почти в семь раз. В 2018 году компания направила на развитие предприятий около 2 млрд рублей. В настоящее время на предприятиях «ВГК» трудятся около 1600 человек. В этом году численность дополнительно трудоустроенных специалистов составила более 200 человек.

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Угледобывающая промышленность
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