Восточная горнорудная компания отгрузила 7 млн тонн угля с начала года

Южно-Сахалинск, , 13:34 — REGNUM Объем отгрузки угля Восточной горнорудной компанией — крупнейшей компанией Сахалина — составил семь миллионов тонн с начала года, об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Показатель свидетельствует о том, что предприятие выполнило годовой план на 90%. В оставшееся до конца года время планируется добыть ещё миллион тонн угля. Всего по итогам года компания намерена отгрузить восемь миллионов тонн.

На предприятии сообщили, что таким образом «Солнцевским угольным разрезом» и «Угольным морским портом Шахтерск» будут установлены новые исторические рекорды по добыче и отгрузке угля в Сахалинской области.

Добавим, за последние шесть лет «Восточная горнорудная компания» увеличила добычу и отгрузку угля почти в семь раз. В 2018 году компания направила на развитие предприятий около 2 млрд рублей. В настоящее время на предприятиях «ВГК» трудятся около 1600 человек. В этом году численность дополнительно трудоустроенных специалистов составила более 200 человек.