Воронежский госуниверситет потратит полмиллиона рублей на культпоход в кино

Воронеж, , 13:25 — REGNUM Более полумиллиона рублей готов заплатить Воронежский государственный университет за культпоход в кино для студентов. 26 ноября, согласно аукционной документации, были проведены итоги конкурса.

Объявление о проведении аукциона на оказание услуг по организации «посещения кинотеатра студентами» появилось на сайте госзакупок 14 ноября. Внимание на закупку обратил местный телеграмм-канал «жЫвой ВГУ». Согласно условиям, победитель аукциона должен поставить вузу 1 тыс. 199 билетов по цене за один 438,89 рублей и еще один билет по цене 437,56 руб. Общая начальная стоимость контракта, таким образом, составила более 526 тыс. рублей. Аукцион был назначен на 27 ноября, однако итоги конкурса подвели днем раньше: на него заявился лишь один участник — ИП Сёмка Артём Владимирович. С ним и планируется заключить контракт. Между тем, отметим, что средняя цена за билет в кино в кинотеатрах Воронежа на дневные и вечерние сеансы составляет 200−350 рублей, даже в так называемых вип-залах.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, ранее ВГУ заплатил 1,2 млн рублей за билеты на концерт группы «Ленинград». Поставщиком выступило все то же ИП. Тогда в вузе объяснили закупку билетов поощрением наиболее активных студентов.

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