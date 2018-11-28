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Итоги конкурса на «аэроэкспресс» в Петербурге подведут в конце мая 2019 г

Экономика

Прием заявок продлен до 8 февраля

Санкт-Петербург, 28 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга во второй раз продлил сроки проведения конкурса на создание ветки «аэроэкспресса» между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом. Ранее о необходимости продления конкурсных процедур заявлял вице-губернатор Игорь Албин, курирующий сферу транспортного строительства.

Ранее прием заявок на конкурс был ограничен датой 28 ноября 2018 года. Теперь срок окончания подачи заявок перенесен на 8 февраля 2019 года, сообщили в комитете по инвестициям, добавив, что итоги конкурса будут подведены 30 мая 2019 года.

Предметом конкурса является право заключения концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) железнодорожной линии между «Пулково» и Витебским вокзалом на основе государственно-частного партнерства.

Как отмечают в комитете по инвестиция, в течение двух месяцев специальная рабочая группа с участием представителей ОАО «РЖД» должа урегулировать все вопросы, касающиеся параметров проекта, включая согласование трассировки будущей линии «аэроэкспресса».

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Как сообщало ИА REGNUM 26 ноября, в течение ближайших двух недель решено подготовить «матрицу» вариантов связи города с аэропортом: с помощью автобусов, скоростного трамвая, железнодорожного «аэроэкспресса» и метрополитена.

Комитету по транспорту Санкт-Петербурга поручено разработать список мероприятий по обеспечению транспортного сообщения с аэропортом до 2022−2023 года с помощью автобусного транспорта.

Главным альтернативным вариантом остается проект «аэроэкспресса» между «Пулково» и Витебским вокзалом.

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