Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Москва, , 13:01 — REGNUM 27 ноября опубликована статистика по импорту нефти Главного таможенного управления КНР.

Импорт нефти из России в октябре 2018 по сравнению с октябрем 2017-го вырос на 58%, до 7,347 млн тонн или 1,73 млн барреля в сутки, что стало рекордной отметкой за все время наблюдений. Такой рост обусловлен двумя факторами. Независимые нефтеперерабатывающие заводы в конце года добирают полностью свои годовые квоты на импорт, одновременно резко уменьшился импорт нефти из Ирана. В октябре 2018 года Комиссия по национальному развитию и реформам Китая увеличила на 42% импортную квоту на нефть для негосударственных независимых нефтеперерабатывающих заводов на 2019 г.

Всего за десять месяцев 2018 года импорт нефти из России в Китае вырос на 16,6% по сравнению с таким же периодом 2017 года и составил 1,39 млн барреля в сутки. На втором месте в рейтинге поставщиков — Саудовская Аравия, откуда Китай в течение 2018 года импортировал 43,2 млн тонн или 1,04 млн барреля в сутки.

Поставки иранской нефти в Китай в октябре 2018 г. снизились на 64% до 1,0496 млн тонн, или примерно 247,16 тыс. барреля в сутки. В связи со вступлением в силу санкций США против Ирана 5 ноября 2018 г., китайские импортеры уже 2 месяца снижают поставки нефти, но после того, как КНР попала в список стран, для которых Штаты сделали исключение из общего списка, в ноябре поставки были увеличены.

Импорт нефти и СПГ из США в Китай в октябре сравнялись по показателям и составили 0,00 — как и предупреждало руководство КНР, они прекращены полностью.