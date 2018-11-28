Среда, 28 Ноября 2018 года
13:18:46 МСК

Ростовское облправительство покупает две иномарки за 15 млн рублей

Экономика

Два открытых конкурса объявлено на сайте госзакупок

Ростов-на-Дону, 28 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Подведомственное правительству Ростовской области государственное автотранспортное унитарное предприятие приобретает два люксовых автомобиля. Общая стоимость иномарок — около 15 млн рублей. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

На портале Единой информационной системе в сфере закупок объявлено два открытых конкурса — на 9 млн 870 тыс. 716 рублей и на 5 млн 21 тыс. рублей. В качестве источника финансирования указаны собственные средства предприятия. Из технического задания следует, что обе иномарки должны быть выпущены не ранее 2018 года.

Самый дорогой автомобиль — это полноприводный седан цвета «черный металлик» с двигателем 3.0 литра и мощностью 396 лошадиных сил, оснащённый по последнему слову техники. Подать заявку на участие можно до 14 декабря. Победителя выберут 24 декабря.

Автомобиль подешевле также должен быть в цвете «чёрный металлик». Тип кузова — «универсал». Согласно последнему обновлению, закупка переведена на этап «Размещение завершено» с этапа «Работа комиссии».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить