Электрификация Тибета продолжается

Тибетский автономный район, Китай, , 12:58 — REGNUM 27 ноября китайская газета «Чайна Дейли» сообщила о завершении в Китае беспрецедентного по сложности проекта — сдана в эксплуатацию линия электропередачи в Тибетском автономном районе, которая на некоторых участках проходит на высоте 5,3 км над уровнем моря. Работы по натяжению проводов были полностью завершены 23 ноября.

Общая протяженность ЛЭП 2,7 тысячи километров, инвестиции в ее прокладку составили около 2,3 млрд долларов. Строительство было начато весной 2017 года, за полтора года строители, работавшие в условиях высокогорья, полностью выполнили все плановые задания.

По этой ЛЭП электроэнергия теперь будет поступать в городской округ Ньингчи и в административный центр Тибетского автономного района Лхасу. Кроме того, благодаря ЛЭП будет завершена электрификация проходящей через Тибет железной дороги. Шу Иньбяо, глава государственной электросетевой корпорации, курировавшей этот проект, в своем выступлении отметил, что «новая энергетическая инфраструктура «обеспечит стабильное электроснабжение, станет надёжным источником экологически чистой энергии в этой части страны».

В настоящее время Тибет остается одним из самых экономически отсталых регионов страны, валовый региональный продукт по итогам 2017 года составил менее 19 млрд долларов. Но усилия центрального руководства Китая в последние три года обеспечивают ускоренное социально-экономическое развитие Тибетского экономического района — до 10% ежегодно.