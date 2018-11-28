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Глава ВТБ сравнил «Базель III» с раком простаты

Экономика

Финансист отказался от продолжения борьбы с руководством Банка России относительно отказа от выполнения рекомендаций, называемых «Базель III»

Москва, 28 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III») глава ВТБ Андрей Костин сравнил с раком простаты. Об этом финансист заявил 28 ноября в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет!».

По словам Костина, он отказался от продолжения борьбы с руководством Банка России относительно отказа от выполнения «Базеля III».

«В жизни есть куда худшие вещи, чем «Базель III». Тот же рак простаты, я считаю, хуже, пускай будет «Базель III», — цитирует его слова портал banki.ru.

Напомним, утверждённый около восьми лет назад документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования («Базель III») был разработан в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов.

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Банковское дело
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