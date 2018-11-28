Силуанов объяснил, чем отличаются «майские указы» 2012 года и 2018 года

Москва, , 12:55 — REGNUM Планы выполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина, озвученных весной 2018 года, отличается от выполнения указов 2012 года. Об этом сообщил на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил глава министерства финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов.

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Он пояснил, что различия будут в более четкой и жёсткой постановке целей и задач, плотной работой с бизнесом и регионами. Силуанов подчеркнул, что новый майский указ в первую очередь сконцентрирован на задаче развития экономического потенциала России.

«Сюда должны подключаться все инструменты — фискальные, административные, улучшение работы для бизнеса и обеспечение жесточайшего мониторинга», — приводит ТАСС слова главы финансового ведомства.

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Силуанов добавил, что важным условием для обеспечения роста являются инвестиции. Министр выразил уверенность, что новый подход даст большие результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2018 года, после инаугурации президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ». Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства по экономическим вопросам 11 мая заявил, что все поручения по реализации указа президента РФ от 7 мая уже даны.

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