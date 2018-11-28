Саудовская Аравия намерена нарастить инвестиции в химическое производство

Эр-Рияд, , 12:53 — REGNUM 27 ноября генеральный директор государственной Saudi Aramco Амин Насер сообщил, что компания намерена в течение следующих десяти лет инвестировать в нефте‑ и газохимию не менее 500 млрд долларов.

В том числе, 160 млрд долларов будет вложено в разработку месторождений природного газа и 100 млрд долларов — на проекты в области нефтехимии. Госкорпорация хочет довести объем собственной переработки до 3 млн баррелей в сутки — около 30% ее ежедневной добычи. Первый проект, который намерена реализовать Saudi Aramco, уже известен. Весной 2018 года был подписан меморандум с Total, согласно которому планируется строительство крупного нефтехимического комплекса в городе Эль-Джубайль. Объем инвестиций составит порядка 9 млрд долларов, комплекс будет производить 2,7 млн тонн высококачественных химических продуктов.

Инвестиции предусмотрены не только в производства на территории самой Саудовской Аравии — напомним, что в течение этого года начались и продолжаются переговоры о вхождении Saudi Aramco в состав акционеров нового ямальского проекта НОВАТЭКа по сжижению природного газа на полуострове Ямал.