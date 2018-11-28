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На Белоярской АЭС прошло учение на случай землетрясения

Экономика

Задачи тренировки были успешно выполнены за три часа

На Белоярской АЭС прошло учение на случай землетрясения
Белоярская АЭС

Заречный, Свердловская область, 28 ноября 2018, 12:48 — REGNUM  Плановая противоаварийная тренировка на случай небывалого землетрясения в 7 баллов прошла на Белоярской АЭС (Свердловская область) прошла с дистанционным участием группы оказания помощи атомным станциям, сообщает 28 ноября пресс-служба Росэнергоатома.

«Чтобы создать наиболее тяжёлый сценарий тренировки, его разработчики выбрали небывалое для данной местности землетрясение в 7 баллов», — говорится в сообщении.

По сигналу «Сбор» члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности и специалисты технологических групп аварийного центра собрались в защищённом пункте управления противоаварийными действиями атомной станции. В тренировке участвовал оперативный персонал атомной станции, были задействованы члены специального ведомственного формирования Белоярской АЭС.

Участники отработали информационный обмен и взаимодействие, проводили реагирование на поступающие вводные по легенде учения. Моделирование технологического сценария осуществлялось на тренажёре энергоблока №3. В реальности была развёрнута мобильная противоаварийная техника: передвижные дизель-генераторы и насосные установки. Задачи тренировки были успешно выполнены за три часа.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Станция введена в работу в апреле 1964 года.

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Атомная энергетика
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