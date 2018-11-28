Второй этап сотрудничества России и Аргентины в области мирного атома

Москва, , 12:43 — REGNUM 27 ноября Дмитрий Феоктистов, посол России в Аргентине, поделился подробностями предстоящей поездки в эту страну Владимира Путина.

Помимо участия в заседании «двадцатки», президент России проведет двустороннюю встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри. В составе российской делегации ожидается присутствие Алексея Лихачева, главы Росатома. 23 ноября вступило в силу российско-аргентинское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, подписанное в июле 2014 года. В этом соглашении предусматривались следующие направления совместной работы: фундаментальные и прикладные исследования в области мирного атома, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации АЭС и исследовательских атомных реакторов, обращение с радиоактивными отходами, обеспечение ядерной и радиационной безопасности и ряд других. Дмитрий Феоктистов сообщил, что в ходе нынешнего визита ожидается подписание рамочного документа теперь уже о стратегическом сотрудничестве в атомной энергетике.

«Речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+» — отметил Феоктистов.

Кроме того, по словам посла, обсуждаются и возможное сооружение АЭС малой мощности, аргентинская сторона изучает возможность приобретения плавучей атомной тепловой электростанции.

В том случае, если намеченные переговоры пройдут удачно, это будет означать, что после Европы, Азии и Африки российская атомная энергетика придет и в Южную Америку, продолжая традиции «атомной дипломатии».