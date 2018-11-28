Новостной негатив «уведёт» нефть к отметке $56

Москва, , 12:39 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, рубль продолжит снижение против доллара и евро. Из факторов давления сохраняются дешевая нефть, дорогой доллар США в мире, угрозы санкционного давления из-за ситуации на Украине, вывод средств населения из банковского сектора РФ. Угроза девальвации под гнетом негативного новостного фона высокая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Из факторов поддержки можно было бы считать вербальную готовность Франции и Германии не портить отношения с Россией (в то время, как глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайссль допустила возможность введения новых санкций против России), но это лишь вербальный драйвер, который слишком незначителен перед лицом потенциальных фактических санкций банковского сектора», — пояснил эксперт.

Относительно нефти и учета ее стоимости в прогнозах по рублю отметим высокий уровень спекулятивности в перспективе до 6 декабря. Так, объем коротких позиций на рынке нефти достиг четырехлетних максимумов. Вплоть до заседания ОПЕК все будет зависеть только от реакций рынка, а значит от спекулянтов. Никогда нельзя недооценивать влияние спекулятивных сил.

«Лидеры США, Саудовской Аравии и России встретятся на саммите G-20 в Аргентине на предстоящих выходных перед венскими переговорами. Также на грядущем саммите будут присутствовать министры энергетики Саудовской Аравии и России, а значит, тема цен на нефть с большой долей вероятности будет затронута в рамках этого мероприятия. То есть накануне этой встречи новости могут увести нефть к отметке $56 за баррель, что однозначно станет поводом распродаж по рублю», — полагает Удилов.

Читайте также: Риски дальнейшего ослабления рубля «превалируют»