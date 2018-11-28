«Отказать в принятии заявления»: дело саратовских строителей

Саратов, , 12:34 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области отказался принимать иск с требованием обанкротить Ассоциацию саратовских строителей, в которую входят 350 профильных фирм. В принятии иска удмуртской компании было отказано, но решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, иск, в котором ООО требовало признать организацию несостоятельной (банкротом) по упрощенной процедуре, как ликвидируемого должника, был подан 17 октября 2018 года, но из-за недочётов, допущенных истцом (ООО «Трек»), его оставили без движения. Позднее необходимые документы были предоставлены.

С 2009 год по декабрь 2017 год ассоциация, в которую в конце 2017 года входило более 350 компаний, имела статус саморегулируемой организации, но позднее была исключена из госреестра по собственной инициативе. Ещё будучи в статусе СРО, общественное объединение получило печальную известность тем, что почти 1,3 млрд рублей компенсационного фонда, аккумулированного в ней компаниями, оказались размещены в трёх «лопнувших» банках. Именно на требовании вернуть средства, ранее перечисленные в компенсационный фонд, и базировало свой иск ООО из Удмуртии. А упрощение процедуры было обосновано тем, что с апреля 2018 года ассоциация находится в стадии ликвидации.

«В обоснование заявления ООО «Трек» указано на вступившее в силу решение Арбитражного суда Саратовской области от 13.04.2018 года по делу №А57−39/2018 по заявлению ООО «Трек» к Ассоциации «ОСС (СРО)» об обязании Ассоциации «ОСС (СРО)» перечислить 404 390 руб. в компенсационный фонд на специальный счет Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель». Обращаясь с заявлением о банкротстве Ассоциации «ОСС (СРО)», ООО «Трек» должно доказать, что является конкурсным кредитором должника по денежным обязательствам в смысле Закона о банкротстве», — отмечалось в определении суда.

Суд решил, что истец не смог доказать свой статус конкусрного кредитора, а значит «не имеет правовых оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением последним денежного обязательства».

В связи с этим суд отказал в принятии заявления. Решение может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу.