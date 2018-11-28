Нисходящий тренд па рынке нефти сохраняется

Москва, , 12:32 — REGNUM Глобально ситуация на рынке нефти пока никак не меняется. Рост добычи продолжает сохраняться, опережая спрос. Подтверждением этого являются данные от Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов. Запасы нефти растут уже девять недель подряд, запасы выросли, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Более того, 28 ноября вышли данные от API, которые в очередной раз подтвердили тренд. Сегодня рынки будут ждать официальные данные от минэнерго США. Скорее всего, они подтвердят данные от Американского института нефти. Однако ситуация может измениться уже в ближайшее время», — полагает эксперт.

В Вене 6 декабря состоится встреча ОПЕК+, на которой, возможно, будет принято решение уменьшить нефтедобычу на 1 млн б/с или более. Этот шаг необходим, в частности, для того, чтобы избежать значительного избытка топлива на рынке в 2019 году.

«Технически первую коррекционную цель в 30% от волны падения от 16 ноября .2018 года нефть Brent отработала, восстановившись к уровню $61,40 за баррель. Следующий локальный таргет находится на уровне 50% или $63 за баррель. При этом среднесрочный тренд остается нисходящим, а цель располагается на отметке $55 за баррель», — считает Капустянский.

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