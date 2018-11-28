Власти: Великий Новгород вновь должен стать центром радиоэлектроники

Великий Новгород, , 12:33 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает стратегической задачей восстановление позиций Великого Новгорода как центра современной электроники, каким был Новгород в СССР. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил сегодня, 28 ноября, выступая с посланием о перспективах развития Новгородской области и задачах на 2019 год.

«Эта работа уже началась — вы знаете, что в октябре подписано соглашение о запуске на базе нашего «ОКБ-Планета» предприятия по производству современной элементной базы», — сообщил Андрей Никитин.

По его словам, инвестор (НТЦ «Модуль») рассматривал площадки в нескольких регионах, но остановился на Новгородской области потому, что в регионе сохранились производственные традиции и есть квалифицированные кадры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для реализации проекта новгородские власти взяли обязательство создать в регионе особую экономическую зону промышленно-производственного типа, которая охватит участки на территории Великого Новгорода, Новгородского и Чудовского районов. Заявку на её создание губернатор Андрей Никитин поручил сформировать министерству инвестиционной политики. По его словам, особая зона позволит привлечь «десятки миллиардов рублей инвестиций и создать сотни рабочих мест».

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На базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в ближайшие три года планируется создать инжиниринговый центр радиоэлектронного прототипирования. Главной задачей центра станет создание базы уникального оборудования, которое может быть использовано всеми предприятиями на территории Новгородской области. На создание центре Новгородская область получит 139 млн рублей.

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Сейчас в Новгородской области насчитывается 11 предприятий радиоэлектронной отрасли. В годы СССР Новгород являлся крупнейшим центром радиоэлектронной, полупроводниковой промышленности, новгородские предприятия радиоэлектроники обеспечивали до 60% валового регионального продукта.

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