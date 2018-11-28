Кудрин назвал долю неиспользуемых земель в России

Москва, , 12:39 — REGNUM Более 60% земли в России, находящейся в федеральной собственности, не используется. Об этом заявил на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На сегодняшний день в России 8% частных земель, в отношении еще 35% земли собственность не разграничена. Доля неиспользуемой федеральной собственности — 65%.

Для развития страны эта земля — неиспользованный ресурс, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сравнил российскую экономику с «застойной ямой», так как в течение последних десяти лет она прирастает лишь на 1% в год. В 2018 году рост должен составить 1,6%, отметил он.

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