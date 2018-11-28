Система быстрых платежей выведет «из тени» самозанятых — эксперт

Москва, , 12:23 — REGNUM При введении в России системы быстрых платежей (СБП) коммерческие банки действительно снизят свои комиссии для клиентов — физических лиц. Более того, количество переводов значительно увеличится. Ведь система быстрых платежей позволит гражданам в любое время суток проводить мгновенные платежи по простым идентификаторам, например, по номеру телефона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«При этом не будет иметь значения, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Таким образом, расчёты между гражданами станут и дешевле, и удобнее. А за счёт увеличения количества переводов коммерческие банки перекроют уменьшение своего дохода от снижения комиссий», — отметил эксперт.

По его мнению, есть ещё один «скрытый» момент. В связи с введением налога на самозанятых, государство как никогда заинтересовано в том, чтобы частные лица рассчитывались между собой через банки и, вообще, все вышли бы «из тени». Банки — налоговые агенты государства. Если в пользу некоего самозанятого, но не зарегистрировавшегося гражданина постоянно будут приходить денежные переводы от разных отправителей, то его будет легко вычислить и «сдать» налоговой и/или правоохранительным органам.

«Поэтому есть основание полагать, что несознательные элементы, которые не доверяют государству и желают остаться «в тени», не будут активно пользоваться системой быстрых платежей даже по самым низким тарифам. Они предпочтут старый добрый «чёрный нал», — считает Перекальский.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей. Планируется, что система заработает с 1 января 2019 года. Предполагается, что в 2019 г. все переводы будут осуществляться бесплатно, а с 2020 г. комиссия будет составлять от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.

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