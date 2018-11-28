В Волгоградской области появился первый индустриальный парк

Волгоград, , 12:32 — REGNUM В Волгоградской области зарегистрирован первый индустриальный парк «Орловка». Как сообщила 27 ноября пресс-служба администрации региона, он включен в специализированный реестр приказом Минпромторга РФ. Новый промпарк имеет площадь в 18 га, на его территории уже работают пять резидентов.

Как сообщил председатель регионального комитета промышленности и торговли Роман Беков, индустриальный парк дает возможность предлагать инвесторам площадки с уже готовой инфраструктурой. Это помогает сократить время от возникновения идеи до запуска производства и уменьшает издержки инвесторов.

«Мастер-планом развития индустриального парка предусмотрено увеличение числа резидентов, создание новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций, направленный резидентами на создание новых производств, к 2020 году должен превысить 100 млн рублей», — сообщили в администрации региона.

Кроме того, в регионе надеются, что до 2020 года в области появятся еще 11 индустриальных парков. Сейчас они включены в схему территориального планирования региона.