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Москва и Подмосковье уступили Татарии в рейтинге ОЭЗ

Экономика

Возглавила рейтинг 2018 года ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» из Татарии

Москва, 28 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Особая экономическая зона «Дубна» из Подмосковья уступила место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Список составлен Ассоциацией развития кластеров и технопарков России (АРКТ), сообщает 28 ноября пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Возглавила рейтинг 2018 года ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» из Татарии. Прошлогодний лидер, технико-внедренческая ОЭЗ «Дубна», стала второй. На третьем месте ОЭЗ ТВТ «Технополис «Москва». Все они входят в группу высокой инвестиционной привлекательности (свыше 105%).

Также в этой группе ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» и ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (Свердловская область).

В рейтинге есть ещё две группы особых экономических зон: «Достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения» (от 90 до 104%) и «Умеренная инвестиционная привлекательность» (менее 90%).

В данной рейтинге показатель 100% означает среднюю инвестиционную привлекательность особых экономических зон России.

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Особые экономические зоны
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