ЦБ РФ установил тарифы для системы быстрых платежей

Москва, , 12:08 — REGNUM Центробанк РФ установил тарифы для российских банков на услуги в сервисе быстрых платежей (СБП). Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

Так, в 2019 году все переводы между банками будут осуществляться бесплатно, а с 2020 года комиссия составит от одного до шести рублей. Размер тарифа будет зависеть от суммы перевода.

Такая система даст преимущество жителям России. Так, в любое время суток СБП даст возможность физическим лицам переводить деньги по номеру мобильного телефона, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках.

Система быстрых платежей для кредитных учреждений вводится в России с 1 января 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что создание Системы быстрых платежей позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан при обеспечении высокого уровня безопасности.

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