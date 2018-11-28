В Петербурге объявят налоговые каникулы технопаркам и выставочным центрам

Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Петербурге технопаркам устроят «налоговые каникулы». Соответствующие поправки в городские законы о налогах и сборах поддержали 28 ноября депутаты Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ в парламент внес Смольный. Чиновники полагают, что таким образом им удастся стимулировать инвестиции и спровоцировать рост предпринимательской активности.

Речь в проекте идет о инновационно-промышленных парках (ИПП) и технологических парках (ТП), создаваемых в Петербурге. Предприниматели освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении зданий, которые расположены в границах этих парков.

«Период применения льготы ограничен периодом окупаемости вложений в указанные здания», — подчеркнул представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Кроме того, в течение 5 лет ИПП и ТП будут освобождены и от уплаты земельного налога в отношении этих территорий, если они застроены хотя бы на 50%.

Смольный надеется, что это поспособствует образованию новых промышленных кластеров, локализации и рациональному использованию промышленных площадей, созданию высокопроизводительных рабочих мест, что наполнит городскую казну.

Похожие льготы получат и новые конгрессно-выставочные центры. Они освобождаются от налога на имущество организаций на пять лет в отношении выставочных залов общей площадью не менее 35 тыс. кв. метров, если они введены в эксплуатацию в Петербурге с 1 января 2019 года. Эта мера позволит сохранить в распоряжении инвестора около 10% суммы вложений.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 ноября сообщил, что «в сегодняшних условиях требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами».

«В новых условиях будем искать возможности использовать иные формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и региональные инвестиционные проекты. Издержки на ведение бизнеса на территории Петербурга будут снижаться», — сказал Беглов на III Инвестиционном форуме.

Целый ряд новых налоговых льгот может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Они коснутся различных сфер бизнеса.

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