Набиуллина рассказала о потенциале роста экономики РФ к 2021 году

Москва, , 12:07 — REGNUM Потенциал роста экономики России к 2021 году может составить около 3%, заявила 28 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По ее словам, этого можно достичь, если те меры правительства, по которым оно сейчас активно работает, позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность. На сегодняшний день, по оценке ЦБ, темпы роста экономики страны составляют 1,5−2%, отметила она.

«Это не означает, что экономика не может развиваться более высокими темпами, нужно поднимать потенциал», — подчеркнула Набиуллина, добавив, что методами только денежно-кредитной политики сейчас рост экономики ускорить нельзя.

Напомним, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в «застойной яме», поскольку последние десять лет она растет всего на один процент в год. По его словам, в текущем году экономика вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза, тогда как цена на нефть выросла вдвое.

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