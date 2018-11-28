Инвестпрограмма Чебоксар за девять месяцев исполнена на 28,3%

Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В столице Чувашии опубликованы итоги экономического и социального развития, исполнения бюджета города за 9 месяцев 2018 года. Соответствующее постановление подписал 26 ноября глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, в бюджет Чебоксар в январе-сентябре 2018 годапоступило 7 млрд 51,4 млн рублей, что на 1,6% (на 108,8 млн рублей) больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы составили 2 млрд 786,2 млн рублей, снизившись на 2,6% (или на 74,8 млн рублей).

«Это связано с высокой базой 2017 года, когда была погашена налоговая задолженность несколькими налогоплательщиками, в том числе организациями, входящими в состав концерна «Тракторные заводы», — говорится в документе.

Объём безвозмездных поступлений вырос на 4,5% (или на 183,6 млн рублей), достигнув 4 млрд 265,2 млн рублей. Наибольший удельный вес в доходах бюджета составляют безвозмездные поступления (60,5%), налог на доходы физических лиц (17,7%), доходы от использования имущества (7,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (3,9%), налоги на совокупный доход (3,8%).

Объем муниципального долга Чебоксар на 1 октября 2018 года составил 1 млрд 821,1 млн рублей, или 49,7% от общего утвержденного объема доходов бюджета города (без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). В структуре долга 85,1% составляют коммерческие кредиты, 14,9% — бюджетные кредиты. На обслуживание долга потрачено 108,6 млн рублей, или 67% к годовому плану.

«В целях сокращения расходов привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике по ставке 0,1% годовых, активно использовался механизм привлечения временно свободных средств учреждений, а также досрочно погашались кредиты кредитных организаций. По результату проведенной работы экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составила 25 млн рублей», — отмечается в документе.

Израсходовано за указанный период 7 млрд 243,1 млн рублей. Это на 1,6% (или на 120,2 млн рублей) меньше по сравнению с январём-сентябрём прошлого года. Наибольший удельный вес составили расходы на социально-культурную сферу (61,9%), где почти 64% средств (2 млрд 861,5 млн рублей) направлено на оплату труда.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за девять месяцев текущего года исполнена на 929 млн рублей (из бюджетов всех уровней) при уточнённом годовом плане 3 млрд 282,4 млн рублей, что составило 28,3%.