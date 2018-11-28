Депутаты Госсобрания Мордовии внесли изменения в налоговое законодательство

Саранск, , 12:04 — REGNUM Депутаты Госсобрания Мордовии на прошедшей сессии внесли изменения в отдельные республиканские законы о налогах. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте региона.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменения вносятся в законы «О налоге на имущество организаций», «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций», «О транспортном налоге», «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения».

Изменения предполагают отмену невостребованных налоговых преференций, налоговых льгот в связи с их неэффективностью, устранение финансовых налоговых льгот, которые, согласно требованиям Минфина РФ, считаются неэффективными. Кроме того, ставки транспортного налога будет доведены до средних ставок в регионах Приволжского федерального округа.

Представляя законопроект, первый замминистра финансов Любовь Романенкова отметила, что результатом пересмотра налоговых преференций, установленных региональным законодательством, станут дополнительные налоговые поступления в республиканский бюджет в 2019 году в сумме 32,4 млн рублей.

Также она уточнила, что изменение ставок транспортного налога приведет к увеличению поступлений в Дорожный фонд региона в 2019 году на 5,6 млн рублей от юридических лиц, на 30,2 млн рублей в 2020 году от физических лиц.