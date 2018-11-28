Силуанов надеется, что США не обложат санкциями госдолг России

Москва, , 11:48 — REGNUM Глава российского Минфина Антон Силуанов допускает, что власти США могут наложить санкции на российский госдолг, и надеется, что этого не произойдет. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По словам Силуанова, российские власти рассматривают вариант наложения американских санкций на госдолг РФ, однако питают надежду, что на такой шаг администрация Соединенных Штатов всё же не пойдет.

«Надеюсь, что это все-таки крайняя мера, хотя, конечно, такие законодательные инициативы партнерами из-за рубежа рассматриваются», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у правительства России существует план по переходу на расчеты в национальных валютах.

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