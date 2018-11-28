Новгородский губернатор: людям виднее, на что нужны деньги в первую очередь

Великий Новгород, , 11:42 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил в 2019 году расширить географию участников проекта по поддержке местных инициатив и увеличить его финансирование в 2,5 раза. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил сегодня, 28 ноября, выступая с посланием о перспективах развития Новгородской области и задачах на 2019 год.

Он отметил, что проект предполагает бюджетное финансирование тех идей, где граждане или организации готовы поддержать реализацию собственных пожеланий личным вкладом.

Также глава региона объявил о старте проекта «Дорога к дому», в рамках которого поручил областному министерству транспорта и дорожного хозяйства обеспечить дополнительную субсидию в размере 200 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети городов и поселений на основе проекта поддержки местных инициатив.

«Мы понимаем, что для жителей важна конкретная улица, на которой стоит их дом», — пояснил Андрей Никитин.

Кроме того, глава региона заявил о планах в 2019 году реализовать проект «Народный бюджет», в рамках которого жители получат возможность непосредственно участвовать в распределении от 1 до 10% муниципальных бюджетов.

Пилотный проект по поддержке местных инициатив стартовал в 2018 году в трёх районах области — Батецком, Волотовском и Солецком. Поддержку получили восемь проектов на сумму почти 8 млн рублей.

Так, например, в деревне Остров Волотовского района открыли купель у святого источника. На это было израсходовано 850 тыс. рублей (700 тыс. рублей выделил областной бюджет, 70 тыс. рублей — средства бюджета сельского поселения Волот, ещё 70 тыс. рублей — вклад населения и 10 тыс. рублей — Волотовского райпо).

В деревне Песочки Солецкого района отремонтировали здание для центра по работе с населением за 832 тыс. рублей, из которых 700 тыс. рублей — средства областного бюджета, 70 тыс. рублей — бюджета поселения, 49 тыс. рублей — вклад населения, 13 тыс. рублей — средства юридических лиц.

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