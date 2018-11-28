Калужские металлурги установили новый рекорд производительности

Калуга, , 11:36 — REGNUM Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга (входит в сортовой дивизион Группы НЛМК) достиг нового рекордного показателя по продолжительности серии плавки — 166 плавок на одном промежуточном ковше. Мероприятия по увеличению серийности плавки, наряду с другими проектами повышения эффективности производственных процессов, позволили компании за III квартала 2018 года сэкономить более 450 млн рублей. Об этом 28 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор НЛМК-Калуга Сергей Шаляев.

По его словам, достижение рекордного показателя в очередной раз подтверждает профессионализм команды НЛМК-Калуга, стремление работать на единый результат. Мероприятия по оптимизации технологических процессов в электросталеплавильном цехе НЛМК-Калуга позволили за три квартала 2018 года снизить затраты на производство по электросталеплавильному цеху в объеме 315 млн рублей и 73 млн рублей по прокатному цеху.

Увеличение серийности разливки металла — важное мероприятие программы операционной эффективности НЛМК-Калуга. Оно дает положительный экономический эффект за счет снижения расхода огнеупоров и металлошихты, а также подтверждает слаженную работу ремонтников и технологов и открывает новые возможности для улучшения.

Напомним, рекорд по серийности плавки был установлен в электросталеплавильном цехе в ноябре 2018 года. Время непрерывной разливки составило 115 часов. Общее количество металла в серии составило 21,7 тыс. тонн. Новый рекорд побил прошлогоднее достижение завода — 156 плавок, что оставалось одним из лучших мировых показателей.

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