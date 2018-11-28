Грант правительства за сбор налогов Петербург потратит на снижение дефицита

Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Средства гранта правительства РФ, выделенного Санкт-Петербургу за хорошую собираемость налогов в 2017 году, будут направлены на покрытие бюджетного дефицита. Об этом сообщили ИА REGNUM 28 ноября в комитете финансов Санкт-Петербурга.

Напомним, Санкт-Петербург вошел в число 40 регионов РФ, которые получат в свои бюджеты дополнительные средства по итогам сбора налогов в бюджеты за 2017 год. Распоряжением правительства России Санкт-Петербургу будет перечислено 571 млн 888,6 тыс. рублей.

«Средства, полученные из федерального бюджета, будут направлены на покрытие дефицита бюджета Санкт-Петербурга», — сообщил в ответе на запрос агентства председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

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Как сообщалось ранее, средства в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионы смогут потратить по своему усмотрению, их выделение не связано никакими условиями.

Средства выделяются «в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам оценки эффективности деятельности органов власти субъектов РФ», говорится в распоряжении правительства РФ.