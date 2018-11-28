В Калужскую область намерены привлечь израильских аграриев

Калуга, , 11:25 — REGNUM В Калужской области планируют привлечь в регион новых инвесторов из Израиля. 27 ноября в Калуге прошла рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Российской Федерации Гарри Кореном. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере промышленности, экономики, образования и туризма.

Особое внимание участники уделили взаимодействию в агропромышленном секторе. Говоря о развитии бизнеса в различных сферах сельского хозяйства, Анатолий Артамонов отметил успешный опыт ведения сельского хозяйства в Израиле.

«У Калужской области есть очень большое желание развивать сотрудничество с Государством Израиль во всех направлениях. До настоящего времени у нас опыт сотрудничества только в сельском хозяйстве. Мы большое количество специалистов обучали в Израиле и после этого поняли, как надо развивать аграрный бизнес. Если вы сегодня посмотрите наши фермы, то вы увидите, что они во многом похожи на израильские», — заявил губернатор.

Артамонов пригласил израильских представителей аграрного бизнеса открыть новые сельхозпредприятия в Калужской области.

«Мы ждем фермеров из Израиля. Здесь, в Калужской области, они получат самую высокую и квалифицированную поддержку», — заверил он.

Гарри Корен, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность израильского бизнеса в сотрудничестве с регионами России, в частности с Калужской областью. Отметив, что ознакомительный визит оставил положительные впечатления, он выразил надежду, что следующая встреча пройдет с участием предпринимателей Израиля.

В этот же день в Калуге Гарри Корен встретился с представителями еврейской общины региона, посетил индустриальный парк «Ворсино», административный деловой центр Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», где израильская делегация познакомилась с экономическим потенциалом калужского региона.

Напомним, еврейская религиозная община в Калуге была зарегистрирована в 1999 году. Здесь функционируют женский клуб и детская воскресная школа. Община опекает еврейское кладбище, является организатором религиозных праздников. В обновленной синагоге восстановлен молельный зал, оборудовано помещение благотворительного центра для пожилых людей, кошерная столовая и библиотека.