Автопром попросил Силуанова пересмотреть реформу господдержки

Москва, , 11:20 — REGNUM Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором сообщили о рисках изменения системы государственной поддержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Отмечается, что документ подписали АвтоВАЗ, КамАЗ, «Рено Россия», «Соллерс» и группы ГАЗ. Концерны просят Силуанова провести совещание с участием бизнеса для обсуждения государственной поддержки. При этом аналогичное письмо был направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

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По данным издания, правительство готовит постановление, согласно которому, чтобы получить господдержку, компаниям необходимо будет к 2024 году нарастить экспорт до обещанного уровня, а субсидии перестанут быть целевыми.

В свою очередь автоконцерны считают, что данный механизм дает преимущество новым игрокам, а реформа господдержки для автопроизводителей приведет к падению производства и продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что бюджет России предусматривает поддержку тех отраслей промышленности, где есть перспективы экспорта или импортозамещения, и это прежде всего автопром.

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