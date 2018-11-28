В Дагестане хотят построить современный «арабский» рынок

Махачкала, , 11:14 — REGNUM В дагестанском Хасавюрте может появиться крупный современный рынок по аналогу лучших торговых зон в арабских странах. Имя инвестора проекта пока не называется. Об этом 27 ноября рассказал глава республики Владимир Васильев в ходе заседания регионального Совета безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Дагестана.

Руководитель региона отметил, что в центре рынка будет расположена мечеть, вокруг — торговые точки, места для проживания, отдыха и досуга. Проект будет иметь всю необходимую инфраструктуру и отвечать требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Владимир Васильев подчеркнул, что республика будет избавляться от несанкционированных рынков и недобросовестных предпринимателей, которые создают теневую экономику и коррупционную среду. На их место будут приходить эффективные собственники, готовые реализовывать услуги по предоставлению качественного товара.

«Нужно посмотреть, какие рынки сегодня нужны экономике и удобны для людей, и составить «дорожную карту» по приведению их в безопасное во всех отношениях состояние», — заявил политик, добавив, что предприниматели получат безопасность, комфорт, защиту их интересов и прав. Но всё это будет сделано ровно тогда, когда они начнут регистрироваться и честно вести свою деятельность.

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Напомним, в Дагестане взят курс на наведение порядка в сфере торговли: перед правоохранительными органами поставлена задача ликвидировать незаконно установленные торговые объекты. Укрывающиеся от налогов предприниматели привлекаются к административной ответственности.

В марте 2018 года глава республики Владимир Васильев заявил, что в 2017 году с индивидуальных предпринимателей, торгующих на рынках, было получено в виде налогов всего 205 млн рублей. Еще 93 млн рублей собрали с администраций рынков. Он убеждён, что сумма налоговых выплат была бы в разы больше, если бы все 48 рынков республики работали честно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале ведётся строительство нового рынка «Муниципальный» — самой крупной зоны торговли на всём Северном Кавказе. Его планируют открыть к концу 2018 года. Площадь рынка составит 20 гектаров.

Возведение объекта предусмотрено в рамках программы по переносу внутригородских рынков за черту города. Тем самым власти рассчитывают снять транспортную напряженность, создать рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу и обеспечить дополнительные поступление в бюджеты всех уровней.

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