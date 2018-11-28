Выбран разработчик комплексной схемы дорожного движения Воронежа

Воронеж, , 11:01 — REGNUM Российский дорожный научно-исследовательский институт (Москва) займется разработкой комплексной схемы организации дорожного движения в границах Воронежа на период до 2032 года. Результаты тендера опубликованы 27 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта была заявлена в 28 млн 999 тыс. 835 рублей, по итогам торгов контракт будет заключен по цене в 28 млн 419 тыс. 838,30 руб. Отметим, что всего на контракт претендовали трое участников: помимо «РосдорНИИ», заявки подали воронежское ООО «Дормостизыскания» и Воронежский лесотехнический университет.

Конкурс на определение подрядчика, который должен разработать комплексную схему дорожного движения, был объявлен в октябре. Подрядчик должен до 15 ноября провести исследование транспортной инфраструктуры, составить прогноз перспективы, рассчитать транспортную модель и предложить варианты развития транспортной системы города. Отметим, что предыдущая комплексная схема дорожного движения Воронежа была разработана в 2013 году.