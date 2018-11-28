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Смольный пообещал не допустить застройку парка Малиновка

Экономика

Борьба за сохранение небольшого парка на востоке Петербурга продолжается уже шестой год

Смольный пообещал не допустить застройку парка Малиновка
Ковез
Парк Малиновка

Санкт-Петербург, 28 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  Вице-губернатор Санкт Петербурга Игорь Албин пообещал лично выступить против застройки парка Малиновка в Красногвардейском районе города в ходе обсуждения поправок к Генплану в Законодательном собрании. Об этом чиновник сообщил на встрече с представителями общественных групп и движений Петербурга, объединенных в «Зелёную коалицию». На встрече обсуждалась судьба парков и скверов, на которые наступает городская застройка.

В ходе встречи представитель инициативной группы «В защиту парка Малиновка от любой застройки» Марианна Алферова рассказала о продолжающейся уже шестой год борьбе местных жителей и общественных активистов против попыток строительства в небольшом парке, который является одной из немногих зеленых зон Красногвардейского района, страдающего от нехватки рекреационных территорий.

Активистка принесла в Смольный письмо в защиту парка, подписанное несколькими десятками пожилых людей, которые занимаются в парке скандинавской ходьбой, и отметила, что горожане по собственной инициативе провели в Малиновке уже 40 субботников.

«Я Вам скажу как человек, отвечающий за работу Комиссии по землепользованию и курирующий блок градостроительства, мы против застройки парка Малиновка. Обещаю, что при рассмотрении ко второму чтению поправок в Генплан Смольный эту позицию ещё раз озвучит в стенах Мариинского дворца», — цитирует ответ Игоря Албина его аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Малиновка» в Красногвардейском районе был заложен в конце 1980-х годов. В 2003—2008 годах несколько гектаров территории парка было отдано под строительство ТРК «Июнь», теннисного клуба и кафе. Также из земель парка был изъят участок площадью 0,4 га под постройку церкви Покрова Пресвятой Богородицы. С начала 2010-х годов обсуждается возведение еще одного храма в Малиновке. Для его строительства из территории парка предполагалось изъять 2,1 га земель.

После многочисленных протестов местных жителей в конце 2014 года Смольный решил сохранить территорию за парком. Прежнее постановление правительства о предоставлении земельного участка для строительства храма отменено, а договор аренды земли расторгнут. При этом РПЦ для строительства храма было предложено несколько альтернативных территорий.

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Поправками в Генеральный план города рекреационная зона парка Малиновка, за который боролись местные жители, была переведена в зону общественно-деловой застройки, что вызвало новую волну протестов. В июле 2017 года Смольный официально сообщил, что не рассматривает возможность застройки парка Малиновка.

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