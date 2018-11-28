Перед стартом «мусорной реформы» на Урале проверят региональных операторов

Тюмень, , 10:56 — REGNUM В четырёх уральских областях Росприроднадзор проверит готовность региональных операторов к новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также объекты размещения отходов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Зелёный змий». Информацию об инспекции, инициированной правительством РФ, подтвердили в надзорном ведомстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверки Росприроднадзора пройдут в 47 регионах России, среди которых Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.

«Проверка пройдет в тех регионах, где, по нашему мнению, есть проблема с выбором оператора или с объектами размещения отходов», — заявил Znak.com замначальника управления в области обращения с отходами Росприроднадзора Алексей Панкратов.

Тем временем в Госдуме обсуждается запрет мусорных полигонов в городах-миллионниках. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву, Санкт-Петербург и Севастополь намереваются частично вывести из-под действия мусорной реформы на три года.

Согласно предложению, данные города наделят правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ региональными операторами.

«Новые объекты по переработке мусора не могут создаваться на территории городов федерального значения. Города федерального значения должны вступить в договорные отношения с другими субъектами РФ, а для этого там уже должны быть территориальные схемы и размещения и установлены тарифы», — пояснил один из авторов законопроекта депутат Николай Гончар.

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