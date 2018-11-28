После ДТП в Опочке в Псковской области пересмотрят работу санавиации

Псков, , 10:43 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил пересмотреть схему работы санавиации в регионе после того, как медицинский вертолёт из-за погодных условий не смог вылететь за пострадавшими в ДТП в Опочке детьми. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение губернатор дал и.о. председателя областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко.

Было отмечено, что имеющийся в регионе вертолёт не приспособлен для работы в таких погодным условиях.

В регионе также будет изучена возможность оборудования специализированных мест для круглосуточного приёма вертолета санавиации в муниципальных образованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санитарная авиация возобновила работу в Псковской области в 2017 году после 25-летнего перерыва. В регионе есть вертолёт отечественного производства «Ансат».

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Напомним также, что после наезда нетрезвого водителя на трёх школьников на автобусной остановке в Опочке пострадавших детей перевозили в Псков на автомобилях скорой помощи.

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