Якутия почти готова к мусорной реформе

Якутск, , 10:25 — REGNUM Министерство ЖКХ и энергетики Якутии продолжает подготовку к переходу на новую систему обращения с ТКО. Ведомство завершает все необходимые, связанные с этой реформой процедуры и даёт разъяснения о нововведениях муниципалитетам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В каждом муниципальном образовании, в котором мне приходилось бывать в командировках, поднимается вопрос, как будет работать новая система обращения с отходами», — заявил на заседании общественного совета при минЖКХ республики его руководитель Дмитрий Садовников.

По его словам, вся необходимая для перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами база уже готова. Приняты региональные нормативно-правовые акты, утверждена территориальная схема обращения с отходами, определены региональные операторы. Последних на огромной территории республики будет сразу пять: регион поделён на зоны. Арктическая зона Якутии получит отсрочку. Предполагается, что она перейдёт на работу по новой системе не с 1 января, как остальные зоны, а с 1 марта 2019 года.

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Сейчас региональные операторы заняты тем, что формируют тарифы на свои услуги, завершить эту работу они должны до 20 декабря, согласовав расценки в государственном комитете по ценовой политике Якутии.

«Пока рано говорить об уровне тарифа. Так как услуга станет коммунальной, то плата будет взиматься с количества проживающих. Он будет складочный и будет утверждаться для оператора в каждой зоне», — пояснила заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Якутии Марина Лыкова.

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Нормативы накопления ТКО уже утверждены. По ним будут впоследствии определяться объём или масса мусора в целях расчёта с организациями, которые будут заниматься его транспортировкой. Для жилфонда эти нормативы будут дифференцированы по трём группам муниципальных образований. Для многоквартирных домов они составят 1,68−1,86 м3/чел (или 252−279 кг), для индивидуальных с приусадебным участком —1,78−1,97 м3/чел (267−295,5 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, более чем на сто рублей завысил тариф на вывоз мусора региональный оператор, выбранный для центральной зоны Якутии, — «Якутскэкосети». Компания нарушает антимонопольное законодательство, пришли к выводу в государственном комитете по ценовой политике республики. Пострадают от действий регионального оператора в первую очередь жители центральной Якутии, пришли к выводу в профильном ведомстве.

«Камнем преткновения у нас становится тариф на транспортировку. По экономически обоснованным затратам, мы выходим на тариф не больше 272 рублей за вывоз одного контейнера. Тем не менее региональный оператор объявил конкурс на тариф 379 рублей», — отмечала руководитель госкомитета Антонина Винокурова.