Рост доходов: проект бюджета Оренбуржья на 2019 года подвергли изменению

Оренбург, , 10:10 — REGNUM В Оренбургской области в проект главного финансового документа вносят коррективы. К проекту закона поступили предложения от губернатора области по увеличению общего объема доходов и расходов регионального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного заксобрания.

Речь идет о выделении из федерального центра дополнительных средств в размере более 6,5 млрд рублей. Кроме того, предлагается увеличить общий объем областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов на 2019 год на более 600 млн рублей. Эти средства пойдут в первую очередь на обеспечение минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 29 ноября депутатский корпус регионального парламента рассмотрит в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года (2019−2021). До поправки о 6,5 млрд рублей из федеральной казны проект предполагал доходную часть в сумме 81 млрд 702 млн 378,7 тыс. рублей и в таком же объёме — расходную часть. Таким образом, в регионе планируется бездефицитный бюджет.

Согласно проекту документа, верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2020 года составит 26 млрд 777 млн 792,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям — 25,008 млн рублей.

По данным опубликованным на сайте минфина Оренбургской области, на 1 ноября 2018 года объём госдолга составляет 24 млрд 929 млн 629,20 тыс. рублей.

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