Единственная газовая заправка в Ярославле возобновила работу

Ярославль, , 09:54 — REGNUM В Ярославле вновь начала работу единственная в городе газовая заправка, остановка которой вызвала проблемы у всего газомоторного транспорта областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили частные перевозчики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 17 ноября заправка, которая принадлежит ООО «Газпром газомоторное топливо», перестала работать.

В Ярославле ее услугами пользовалось около 80 автобусов регулярных маршрутов, которые принадлежали различным ИП. Они вынуждены были ездить на заправку в соседний Ярославский район и стоять в очереди по 5 часов. Пассажирские перевозки в Ярославле оказались под угрозой — владельцы автобусов собирались сокращать число машин, выходящих на линию.

Ее запустили в воскресенье, но в тестовом режиме. То ее запустили, то не запустили, то ее проверяют, то он встала. А с понедельника она работает полноценно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Альянсавто» Валерий Семыкин.

Ярославские перевозчики, написавшие обращение к губернатору Ярославской области и и.о. мэра Ярославля, ответа так и не получили.

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