Жители ДФО в 2018 году «перехватили до зарплаты» уже 2,9 млрд рублей

Якутск, , 10:08 — REGNUM Если людям нужно перехватить пять тысяч рублей до зарплаты, это значит, что зарплаты категорически не хватает. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, комментируя попадание республики в тройку лидеров регионов ДФО по объёму предоставления населению микрокредитов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дальше рабство? Средняя ставка МФО упала до 576% годовых

«Присутствие Якутии в тройке дальневосточных регионов-лидеров по числу микрозаймов говорит о скверной ситуации в экономике. Если людям нужно перехватить пять тысяч до зарплаты, это значит, что зарплаты категорически не хватает. И так перехватывают 2,9 миллиарда рублей», — подчеркнул депутат.

Он обратил внимание, что даже снижение объёма микрозаймов на Дальнем Востоке на 4,3% по сравнению с 2017 годом не говорит об улучшении ситуации.

«Тенденция может развернуться в любой момент, и влияет на неё слишком много факторов вплоть до доступности микрофинансовых услуг», — пояснил Тумусов, подчеркнув, что не считает микрозаймы цивилизованными банковскими услугами, так как они выдаются под безумный процент.

Решать проблему столь больших объёмов микрокредитования депутат предлагает введением квот для трудоустройства дальневосточников в крупных компаниях, справедливым распределением доходов от добычи природных ресурсов и легализацией вольного приноса.

Отметим, общий объём займов, взятых за 9 месяцев 2018 года жителями и компаниями ДФО в микрокредитных организациях, составил 5,3 млрд рублей. Объём займов «до зарплаты», предоставленных физическим лицам по Дальнему Востоку составил 2,9 млрд рублей против 3,3 млрд рублей за январь-сентябрь 2017 года.

По данным дальневосточного отделения Банка России, больше всего микрозаймов было оформлено в Амурской области — на 2,1 млрд рублей. На втором месте Якутия (1,1 млрд), на третьем — Приморье (996,6 млн). В остальных регионах ДФО эта сумма не превысила 500 млн. 80,2% этих средств брали в долг физические лица, общая сумма этих средств достигла 4,3 млрд рублей.

Читайте также: Центробанк не защитит граждан РФ от недобросовестных МФО и коллекторов?

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер микрозайма во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-ого сократился на 22,8% и составил 9,5 тыс. рублей.