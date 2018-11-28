Facebook: с 1 января реклама в соцсети подорожает на 20% из-за НДС

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Социальная сеть Facebook предупредила российских пользователей о том, что с января 2019 года она начнёт взимать с них 20% НДС. Информация была размещена в разделе Facebook Business.

Те, кто пользователя рекламными услугами Facebook уже отметили, что, таким образом, реклама в соцсети подорожает на 20%. Новая схема расчета стоимости будет действовать для «всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании». То есть, компания будет взимать за рекламу на 20% больше со всех клиентов, вне зависимости от того, является ли их реклама коммерческой.

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Напомним, с 1 января 2019 года все иностранные компании должны будут встать в России на налоговый учет и самостоятельно платить НДС. До этого момента оплату за них могли производить заказчики рекламы и услуг.

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