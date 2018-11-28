ОПЕК теряет контроль над мировым рынком нефти

Москва, , 09:33 — REGNUM Цены на черное золото продолжили неуверенное и неровное восстановление 27 ноября. Нефть марки Brent предпринимала попытки зацепиться за отметку $61, но закрылась немногим ниже этого уровня, в моменте коснувшись дневных минимумов на подходе к $59. Сегодня, 28 ноября, котировки торгуются в районе уровня $61, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Под занавес торгов 27 ноября нефть пошла резко вниз, реагируя на очередную провокацию Трампа. Американский лидер дал понять, что одного его звонка в Эр-Рияд было достаточно, чтобы обрушить цены, хотя в тот период активно распространялись разговоры о скором достижении отметки $100 за баррель. Осознавая степень влияния Трампа на рынок черного золота, трейдеры спешат продавать нефть из-за растущей неопределенности, в том числе потому, что ОПЕК продолжает терять контроль над мировым рынком», — пояснил эксперт.

Что касается статистики, как показали данные API, на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились почти на 3,5 млн баррелей. Это гораздо выше прогноза, но при этом намного меньше, чем в предыдущие недели. Более того, игроки предпочли сфокусироваться на позитивных моментах отчета. А именно: запасы бензина упали на 2,6 млн баррелей, отметив снижение третью неделю подряд.

«Отчет API 28 ноября может вызвать еще более живую реакцию рынка — немалое внимание инвесторы уделят показателю добычи. Если объемы производства отразят возобновление роста после стагнации на предыдущей неделе, это определенно окажет давление на рынок, который будет и далее оставаться уязвимым, если ОПЕК не начнет всерьез подготавливать почву для решения о сокращении добычи на предстоящем саммите», — полагает Мащенко.

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