Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Киев, , 09:20 — REGNUM Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение вдвое уменьшить тариф на транзит газа, заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода», — рассказала чиновник.

Она отметила, что данное решение повысит конкурентоспособность украинской ГТС, а также откроет новые возможности для украинских газодобывающих компаний и укрепит энергетическую безопасность Украины.

Напомним, Украина транспортирует преимущественно российский газ. Решение о снижении тарифов было принято на фоне очередного витка антироссийской истерии на Украине, связанной с украинской провокацией в территориальных водах РФ.

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Отметим, Россия ускоренными темпами строит газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», которые позволят снизить зависимость российского газового экспорта от украинской трубы.

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