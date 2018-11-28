Среда, 28 Ноября 2018 года
10:26:58 МСК

В ВТБ объяснили «выдачу» ЦАР кредита на $12 млрд

Экономика

Произошел технический сбой

Москва, 28 ноября 2018, 09:16 — REGNUM  В банке ВТБ опровергли информацию о предоставлении Центрально-Африканской Республике (ЦАР) кредита в размере 801,9 млрд рублей ($12 млрд). Об этом со ссылкой на заявление банка сообщает Reuters.

В кредитной организации агентству пояснили, что данные о предоставлении африканскому государству крупного кредита, вероятно, попали в ежеквартальный отчет по ошибке. Судя по всему, произошел технический сбой.

В отчете банка ранее было указано, что ЦАР получила 801,9 млрд рублей ($12 млрд). Такая сумма более чем в шесть раз больше, чем годовой ВВП этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ). С 28 ноября НБУ планирует перевести филиал под управление временной администрации.

Читайте также: Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить