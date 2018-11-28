В Оренбуржье охотникам в аренду передано 80% охотугодий

Оренбург, , 09:16 — REGNUM В Оренбургской области проведено территориальное охотустройство. Это позволило выполнить требования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о передаче 80% площади охотугодий региона в аренду для ведения охотничьего хозяйства охотпользователям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

С начала 2018 года в бюджет по результатам проведённых аукционов поступило более 8 миллионов рублей. Стоит отметить, что арендаторы не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным статьей 11 Лесного кодекса РФ, в том числе взимание платы за проход на территорию, не допускается.

В минлесхозе Оренбуржья отметил рост суммы платежей за использование объектов животного мира, лесов, за предоставление рыбопромыслового участка. Общий объем поступления платы на 1 ноября составил 47 миллионов 750,6 тысяч рублей, тогда как за 10 месяцев 2017 года — 43,335 миллиона рублей.

К административной ответственности за нарушения законодательства в сфере охоты привлечены 318 человек, наложено административных штрафов на сумму 276 тысяч рублей.