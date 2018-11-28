В России может быть возобновлен проект строительства порта Индига в Арктике

Москва, , 09:11 — REGNUM Правительству РФ предложили поддержать создание порта Индига в Ненецком автономном округе на сумму почти 200 млрд рублей, пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов.

Отмечается, что через порт по Северному морскому пути должно уходить на экспорт 70 млн тонн грузов, в том числе 50 млн тонн угля — с месторождений Кузбасса.

Также в проект включено строительство железной дороги Сосногорск — Индига, которая является частью проекта «Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал). Общий объем инвестиций составляет 258 млрд рублей, из них 198 млрд — государственные.

Читайте также: В Арктике создадут пять новых особо охраняемых природных территорий

Напомним, ранее сообщалось, что при правительственной комиссии по транспорту будет создана Рабочая группа «По реализации проекта развития Северного морского пути». Новый стимул для развития Северного морского пути дала реализация ряда проектов.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в десять раз, до 80 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве России будет создана группа по развитию Севморпути