Бюджет Карачаево-Черкесии на 2019 год может стать бездефицитным

Черкесск, , 09:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принят в первом чтении проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно документу, одобренному депутатами парламента, бюджет планируется бездефицитным.

Профицит составит более 145 млн рублей. При этом доходы бюджета республики запланированы в сумме более 21,665 млрд рублей, а расходы — почти 21,520 млрд рублей.

По словам министра финансов Карачаево-Черкесии Мурата Суюнчева, проект республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы имеет ярко выраженную социальную направленность. Так, на социальные сферы будет направлено более 15,264 млрд рублей, что составляет 71% от всех расходов. Среди наиболее приоритетных отраслей выделены здравоохранение, образование, строительство, ЖКХ и дорожное хозяйство.

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Напомним, в 2015 и 2016 годах в Карачаево-Черкесии также принимались профицитные бюджеты. А в бюджете на 2018 год дефицит составлял немногим более 20 млн рублей. Однако государственный долг республики стремительно растет. Так, за девять месяцев 2018 года он вырос почти на 13%, увеличившись на 6,2 млрд рублей и превысив собственные доходы. Размер госдолга Карачаево-Черкесии достиг уровня 100,3% от величины доходов субъекта. Регион стал вторым в РФ субъектом после Калмыкии с самыми высокими темпами роста госдолга, согласно рейтингу агентства РИА Рейтинг.

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