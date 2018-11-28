На заводе в Приморье запускают линию по сборке тяжелых самосвальных кузовов

Артём, Приморский край, , 09:04 — REGNUM Специалисты совместного российско-китайского предприятия «Юбо-Сумотори» завершили пуско-наладочные работы линии по сборке тяжелых самосвальных кузовов, адаптированных к дальневосточным условиям работы, сообщает 28 ноября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

«Конвейер производительностью до 30 кузовов в месяц включает семь этапов производства — от панелей из качественной листовой стали до готовых изделий», — сообщил заместитель директора компании Константин Гуркович.

По его словам, установленная линия позволит модифицировать стандартную модель кузова под требования заказчиков, например, оборудовать технику под твердые горные породы или другой тяжелый груз.

Совместный проект приморской группы компаний «Сумотори» и китайского инвестора Yubo-Automotive реализуется в городе Артёме. С 2017 года завод выпустил свыше 200 самосвалов и приступил к следующему этапу реализации проекта — более глубокой локализации и сборке крупных автомобильных узлов для грузовиков «FAW».

Предполагается, что на очередном этапе реализации проекта партнёры увеличат объемы выпуска грузовиков, предназначенных для высокоманевренной работы на стройплощадках Дальнего Востока, где резиденты территорий опережающего развития ведут активное строительство.

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