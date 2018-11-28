Названа сумма, которую заработали российские операторы на интернете вещей

Москва, , 08:48 — REGNUM Около 5,9 млрд рублей заработали на проектах в области интернета вещей российские мобильные операторы по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «ТМТ Консалтинг».

В компании подсчитали, что на рынке интернета вещей в РФ доля операторов составляет 13%, то есть 5,9 млрд рублей. При этом объем рынка с учетом подключений по различным беспроводным технологиям по итогам полугодия достиг 45,5 млрд рублей.

Издание отмечает, что операторы, делая основную ставку на стандарт NB-IoT (узкополосный интернет вещей), ежегодно ожидают роста рынка на 18−25%.

В AC&M Consulting уточняют, что число сим-карт интернета вещей на рынке РФ по итогам полугодия составило 15,4 млн. Так, МТС с долей 42% стал лидером по количеству реально работающих и приносящих выручку сим-карт, «МегаФон» с 38% расположился на втором месте, «Вымпелком» (18%) — третий.

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