Метро Москвы присвоило звёзды торговым объектам в переходах

Москва, , 08:47 — REGNUM Московский метрополитен ввёл систему оценки объектов торговли, расположенных в переходах метро, сообщает 28 ноября сайт мэра Москвы.

По итогам проверки, в которой оценивается обслуживание, чистота и оригинальность интерьера, пунктам торговли насчитываются баллы. По их сумме определяется число звёзд.

В сообщении отмечается, что наиболее важными критериями является соответствие объекта требованиям к оформлению и мнение пассажиров. Киоски, соответствующие требованиям, выделяются стикерами с надписью «Проверено. Московский метрополитен» со звёздами — от одной до трёх.

«Наличие звезд у павильона означает, что он попал в список лучших торговых площадок метрополитена. Результаты оценки будут действительны в течение одного месяца. Если при повторной проверке комиссия найдет нарушения, предыдущие результаты будут аннулированы», — заявил первый заместитель начальника метрополитена Роман Латыпов.

Проверки проводят сотрудники метрополитена.